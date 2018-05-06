EskiFest yağmur çamur dinlemedi

Umut Kuzey önderliğinde ilki düzenlenen festivalin ikinci günü yoğun yağış altında yapıldı. Set, Sena Şener ve Adamlar’ın performanslarından sonra aniden bastıran fırtına ile gelen yağmura rağmen gönüllerince eğlenen gençler, alanda oluşan çamur içinde eğlendi. Akşam saatlerinde yağmur etkisini azaltırken, festival Vega, Feridun Düzağaç, yeni mini albümleri ’X’i yayınlayan maNga’nın performansları ile devam etti. Sanatçılar, yağışa rağmen müzikseverlere unutulmaz bir festival deneyimi yaşattıkları için teşekkür ettiler.