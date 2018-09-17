Eskişehir 1. Ulusal Havacılık Teknolojileri Çalıştayı ESOGÜ'de başladı

Ş. işbirliği ile 17-18 Eylül tarihlerinde ESOGÜ ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Eskişehir 1. Ulusal Havacılık Teknolojileri Çalıştayı”, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış programıyla başladı.

Programa, ESOGÜ Yönetimi'nin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, 1. Hava Bakım Fabrikası Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan ve Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven de katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Doç. Dr. Sertaç Eroğlu, çalıştayın Türkiye'de havacılık sektörü faaliyetlerine yön veren kurum ve kuruluşları, paydaşları olan firmalar ve akademisyenlerle bir araya getirerek, havacılık teknolojilerinin geleceğine dair vizyonların paylaşılmasını sağlamayı amaçladığını söyledi. Doç. Dr. Sertaç Eroğlu bu sayede çalıştayın tüm paydaşların gelecekteki faaliyetlerini planlamalarına olanak sağlayan bir vizyon geliştirme platformu haline geleceğini kaydetti.

EOSB Müdürü Nadir Küpeli, devletimizin stratejik olarak ortaya koyduğu hedeflerden ilkinin 2023 hedefleri olduğunu belirterek, hedeflere ulaşmak için ortaya konulan plan dahilindeki “Türkiye'yi havacılık üssü yapmak” maddesinin böyle bir çalıştayın Eskişehir'de yapılmasını anlamlı kıldığını ifade etti. Nadir Küpeli bu doğrultuda; havacılık sektöründe Eskişehir'in sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimi, Eskişehir havacılık sanayiinin rekabet gücünün yüksekliği, Eskişehir sanayiinde havacılık sektörünün önemli katkısı ile sağlanan yüzde 15'lik ileri teknoloji ihracat oranı ve 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Eskişehir Havacılık Kümelenmesi'nin “Havacılığın merkezi Eskişehir'dir” tezini güçlendiren 4 faktör olduğunun altını çizdi.

TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, konu Eskişehir ve havacılık olunca firma olarak böyle bir etkinliğin merkezinde bulunmalarının gerekli olduğunu ve ellerinden geldiğince çalıştayı desteklediklerini belirterek, böyle havacılık çalıştaylarının kendileri adına eğitim ve üniversite ile işbirliği için güzel fırsatlar olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Mahmut Akşit, gelecek yıl gerçekleştirilecek çalıştayda Eskişehir'deki üniversite öğrencileri ile TEI-TUSAŞ mühendislerinin birlikte yaptıkları çalışmaların sonuçlarının paylaşılması temennisini de dile getirdi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, çalıştayın son zamanlarda öneminin gittikçe arttığını ve etkilerinin görülmeye başlandığını, kamu-sanayi-üniversite işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Çalıştayda gerek kamu ve gerekse sektörün havacılık teknolojilerindeki gelişmelerin paylaşılacağı önemli sunumların yapılacağını belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, havacılık alanında çalışmalar yapan değerli akademisyenlerin de yapacağı katkılar ve sunumlar ile çalıştayda üçlü sacayağının kurulmuş olacağını kaydetti. Çalıştayda ayrıca sektör buluşmalarının da planlandığını belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, bu şekilde işbirliklerinin hem çeşitlendirilmesi hem de güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Nuri Demirağ ve ilk uçak mühendisimiz Selahattin Alan'ın 17 Eylül 1936'da uçak yapmak üzere İstanbul Beşiktaş'ta bir atölye açarak işe başladıklarını hatırlatan Prof. Dr. Kemal Şenocak, kendilerinin de bundan sonra Eskişehir'de Ulusal Havacılık Teknolojileri Çalıştayı'nı bu önemli ve tarihi başarıya ithaf ederek 17 Eylül gününde başlatmayı ve geleneksel hale getirmeyi istediklerini dile getirdi. Dünyadaki ekonomik ve sosyolojik gelişmeler ile ülkeler arası anlaşmazlıklarda hava kuvvetlerinin gücünün ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, söz konusu gelişmelerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal göklerdedir” sözünün zamandan bağımsız olduğunu da kanıtladığını söyledi. Prof. Dr. Kemal Şenocak ülkemizin bu süreçte yerli ve milli teknolojisini geliştirerek, bu alandaki hazır bulunuşluk seviyesini bir kez daha kanıtladığını ve artık kendi teknolojilerini üreten, kullanan ve diğer ülkelere ihraç eden bir konuma geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Kemal Şenocak, çalıştayın beklenen gelişmelere hizmet edecek önemli işbirlikleri ve çıktılara erişmesini temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Eskişehir'in ülkemize havacılık alanında yüksek teknolojinin ilk girdiği yer olma özelliğini taşıdığını, havacılık alanında montajdan çıkarak tasarım seviyesine gelmiş ciddi kuruluşlarının yanı sıra güçlü bir yan sanayiye sahip olduğunu ve halen Eskişehir hava bakım tesislerinin dünya çapında tanınmakta olduğunu kaydetti. Serdar Demirel bu nedenlerle Eskişehir'in “Havacılığın Başkenti” unvanını hak ettiğini dile getirdi. Serdar Demirel artık değişen Türkiye'de ve değişen havacılık sektöründe havacılık alanındaki kritik problemlerin çözümü hususunda ortak bir platform oluşturmanın zamanının çoktan geldiğini ifade etti. Serdar Demirel bu doğrultuda havacılık alanında bir ilke imza attığını belirttiği ESOGÜ'yü kutlarken, tüm paydaşlara teşekkür etti ve Eskişehir 1. Ulusal Havacılık Teknolojileri Çalıştayı'nın başarılı bir şekilde geçmesini diledi.

Açılışın ardından topluca stant ziyaretleri gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında bilimsel oturumların yanı sıra, 18 Eylül Salı günü yapılacak Drone Show'un da yer alacağı bildirildi.