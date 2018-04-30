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30 Nisan 2018 14:00

Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi

Eskişehir 2.

Eskişehir 2. Amatör Futbol Ligi

30 Nisan 2018 14:00

Amatör Futbol Ligi A Grubu maçında, Günyüzü Belediyespor, Sütlüce Spor’u 4-2 yenmeyi başardı.


Hafta sonu Günyüzü Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan grup maçında; haftayı lider olarak atlatan Sütüce spor, son 4 maçta mağlubiyet görmeyen Günyüzü Belediyespor’a yenilerek liderliği Işık Spora kaptırdı. Günyüzü ekibi, iki güçlü takımdan puanlar alarak ligin iyilerinden olduğunu ispatladı.


2. Amatör Ligde olmasına rağmen kalabalık bir taraftar grubu olan Günyüzü Belediyespor, tribündede centilmenliği ve misafirperverliğiyle gönüllerde taht kurdu.




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