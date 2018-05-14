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14 Mayıs 2018 17:08

Eskişehir Adliyesinde “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları

Eskişehir Adliyesinde, adli süreçte suç mağdurlarına yönelik hizmet sunan Türk ve İspanyol meslek mensupları arasında “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında bir görüşme ve çalışma yapıldı.

Eskişehir Adliyesinde “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” çalışmaları

14 Mayıs 2018 17:08


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; görüşme ve çalışmaların, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı ve İspanya Krallığı işbirliği ile yürütülmekte olan “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Mevcut hukuki çerçevenin ve uygulamanın analizi ile ihtiyaçların belirlenmesine yönelik, İspanya Majorca Mağdur Destek Ofisi Hukuk Danışmanı Victoria Prıeto, İspanya Adalet Bakanlığı Mağdur Destek Ofisi Koordinatörü Mario Garcıa, İspanya Adalet Bakanlığı Hukuk Danışmanı Carlos Sanchez ve ülkemiz Adalet Bakanlığı yetkililerinin de katılımları ile hakim, cumhuriyet savcısı, avukat, sosyal çalışma görevlisi, psikolog ve pedagog gibi adli süreçte suç mağdurlarına yönelik hizmet sunan meslek mensupları ile birlikte Eskişehir Adliyesinde görüşme ve çalışmalar yapılmıştır” diye belirtildi.




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