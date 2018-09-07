Eskişehir AFAD ‘Uluslararası Engelsiz Bilişim Kamu Hizmeti Ödülü’ aldı

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje, yerelde Anadolu Üniversitesi ve Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi, uluslararası boyutta ise Polonya’dan Sosyal Bilimler Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti’nden Handy Club Ostrava sivil toplum kuruluşu ile Bulgaristan’dan Bulgar Gelişim Ajansı’nın işbirliğinde yürütülüyor. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje, ’Engellilere Yönelik Erişilebilir Afet Eğitim Modülü’ çalışmaları nedeniyle Manisa Celal Bayar Üniversitesinin sekretaryalığını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından Engelsiz Bilişim Kamu Hizmeti alanında ödül almaya layık görüldü.

75 adet eğitim videosu çekildi

Eskişehir AFAD tarafından hazırlanan proje gerçekleştirildiği ülkelerde ilk olma özelliği taşıyan fiziksel, görme ve işitme engelli bireylerin deprem, yangın ve sel afetleri öncesi, sırası ve sonrasında uygulaması gereken doğru hareket tarzlarını gösteren eğitim modülü için 75 adet eğitim videosu çekildi. Videolar ve diğer eğitim materyalleri sesli betimleme, işaret dili, alt yazı, Braille alfabesi, kontrast renk uyumu gibi evrensel erişilebilirlik araçları dikkate alınarak tasarlandı. Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere Lehçe, Çekçe ve Bulgar dillerinde de engellilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Bayar’dan teşekkür

Ödül töreninde konuşma yapan Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar, engellilere afet ve acil durum risklerine karşı her an hazırlıklı olmaları yönünde temel becerileri kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Engelliler için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir afet eğitim modülü oluşturduklarını ve toplumun afetler ve engellilik konusunda farkındalık düzeyini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Kamu yararına hizmet eden çalışmalar yapmaya devam ederek, toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede hizmet götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Bayar, ödülü proje ekibi ile ulusal ve uluslararası ortaklar adına aldığını ifade ederek, Eskişehir AFAD’a bu ödülü layık görenlere ve proje çalışanlarına teşekkürlerini iletti.