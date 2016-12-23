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23 Aralık 2016 10:30

Eskişehir AFAD’a yeni kurtarma aracı

Eskişehir AFAD’a yeni kurtarma aracı

23 Aralık 2016 10:30

Eskişehir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma ekibinin zorlu arazi şartlarında afetzedeye ivedi bir şekilde ulaşabilmesi için arama ve kurtarma araçlarına bir yenisi daha eklendi.
AFAD’tan yapılan açıklamada, hem suda hem karada gidebilen yeni arazi aracı sayesinde arama kurtarma ekibinin zorlu arazi şartlarında önlerine çıkan engelleri artık daha kolay aşacağı belirtildi. Açıklamada, “8 tekerlekli amfibik sürüş sağlayan off-road aracı; karada 1150 lb’ye (512 kilogram), suda 1000 lb’ye (454 kilogram) kadar yükleme kapasitesine sahip ve 1800 lb’ye (817 kilogram) kadar çekiş kapasitesi ile karada 6, suda 4 yolcu taşıyabilir. Zorlu araziler, derin çamurlar, sel baskınları ve karda kurtarma için geliştirilmiş üst düzey ve güçlü 8x8 arazi aracıdır. Daha da iyi bir performans için lastik paletleri mevcuttur” denildi.



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