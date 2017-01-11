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11 Ocak 2017 16:50

“Eskişehir Afet Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu panel düzenlenecek

“Eskişehir Afet Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu panel düzenlenecek

11 Ocak 2017 16:50

Afet Riskli Alan Mağdurları Derneği (AFET-DER) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak Cumartesi günü “Eskişehir Afet Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu bir panel düzenleneceği bildirildi.
AFET-DER yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 6306 sayılı yasa gereği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı sonucunda belirlenen “Afet Riskli Alan” içerisinde afet riskli alana dönük kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldığı belirtildi. Çalışmaların yasal olarak başlatılabilmesi için öncelikle bu alanın ‘Afet Riskli Alan’ olduğunun bilimsel ve teknik verilere dayalı olarak belirlenmesinin gerektiğinin bildirildiği açıklamada, çalışmaların tek taraflı olarak başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Öncelikle bu mahallede oturanlara bu konuda hiçbir bilgi verilmemiş ve görüşleri alınmamıştır. Bu çalışmalar başlatılmıştır. Fakat bu mahallelerde oturan kişilerin sosyal, kültürel durumları hiç dikkate alınmamıştır. Bu mahallelerde oturan kişilerin bu çalışmalar başladığından günümüze kadar yaşadıkları, karşılaştıkları mağduriyetler ile hiçbir sorumlu kurum, kuruluş ilgilenmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Panelde uzmanlar da yer alacak
Tüm bu nedenlerden dolayı AFET-DER’in kurulduğunun bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Konuların daha iyi anlaşılması, bu mahallelerde yaşayan kişilere bu konuların uzmanları tarafından anlatılması, mağduriyetimizin daha belirgin olarak ortaya çıkması amacıyla, AFET-DER olarak “Eskişehir Afet Riskli Alanda Kentsel Dönüşüm Projesi” konulu bir panel düzenleyeceğiz. Panele inşaat ve jeoloji mühendisleri odası temsilcileri ile şehir ve bölge planlama konusunda uzmanlar katılacaklar, konu ile ilgili bilgilerini paylaşacaklardır. Yine bu konuda uzman bir hukukçu görüşlerini dile getirecektir. 14 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde düzenleyeceğimiz bu panele öncelikle “Afet Riskli Alan” içinde yaşayan 8 mahalle sakinlerini ve tüm Eskişehirlileri çağırıyor ve bekliyoruz.”



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