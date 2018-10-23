İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir Anadolu Kültür Ve Dayanışma Derneği'nde ‘'Diksiyon'' dersleri başladı

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği; eğitim etkinliklerine bir yenisini daha ekledi ve dernek binasında ‘Diksiyon‘ derslerine başladı.


Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılı olarak dernek binasında başlatılan derslere çok sayıda kursiyer katılıyor. Her yaştan kursiyerin katıldığı dersler; Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından veriliyor.


Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses kurs açılışında yaptığı konuşmasında, ‘'Bir arada yaşayan insanların millet niteliğine kavuşabilmesi için, gerekli yapı taşlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. Türkçe dili var olmaz ise; Türk de var olmaz‘ düsturundan aldığımız ilhamla, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, güzel Türkçemizin düzgün kullanımını sağlamak, dilimizi korumak amacıyla diksiyon derslerine başladık. Kurs sonunda; diksiyon eğitimini bitiren kursiyer öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar törenle verilecektir'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.