Eskişehir Anadolu Kültür Ve Dayanışma Derneği'nde ‘'Diksiyon'' dersleri başladı

Eskişehir Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile bağlantılı olarak dernek binasında başlatılan derslere çok sayıda kursiyer katılıyor. Her yaştan kursiyerin katıldığı dersler; Diksiyon Öğretmeni Şeker Aybala tarafından veriliyor.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses kurs açılışında yaptığı konuşmasında, ‘'Bir arada yaşayan insanların millet niteliğine kavuşabilmesi için, gerekli yapı taşlarından biri de hiç kuşkusuz dildir. Türkçe dili var olmaz ise; Türk de var olmaz‘ düsturundan aldığımız ilhamla, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, güzel Türkçemizin düzgün kullanımını sağlamak, dilimizi korumak amacıyla diksiyon derslerine başladık. Kurs sonunda; diksiyon eğitimini bitiren kursiyer öğrencilere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikalar törenle verilecektir'' dedi.