Yapılan açıklamada, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tecavüz edilen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’un öldürülmesinin ülkede kadına yönelik şiddetin ırkçılıkla birleştiğinde nasıl vahşi bir şekil alacağını gösterdiği belirtildi. Savaşın en çok mağdur ettiği kesimin kadın ve çocuklar olduğu, Suriye iç savaşından kaçan binlerce kadın ve çocuğun sığındıkları ülkelerle savunmasız ve saldırıya açık bulunduğunu anlatılan açıklamada, "Polis Akademisi Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından geçen yıl düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeli mülteci kız çocuklarının maruz kaldığı cinsel istismar” konulu sempozyumda kamp dışında ve içinde yaşayan Suriyeli kadın ve çocukların kadın tacirlerinin eline düştüğü, Suriyeli küçük kızların imam nikahıyla kuma yapılmasının yaygınlaştığı ve yaş sınırının 11-12’ye kadar düştüğü belirtilmiştir. Ayrıca nikah görüntüsü altında fuhuş ve çocuk, kadın ticaretinin yapıldığı ve zorla çalıştırılan bu kız çocuklarının yaş ortalamasının 12’ye kadar düşebildiği de sunulan veriler arasındadır. Ülkemizde kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı düşünüldüğünde dezavantajlı grup olan sığınmacı kadınların daha fazla şiddete uğrayacakları ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar için cinsel saldırı vakalarının artığı bir ortamda yabancısı oldukları ülkede sığınmacı kadınların bu saldırılara daha çok uğradıkları net bir gerçekliktir. Yine sığınmacı kadınlar şiddete, cinsel saldırıya uğradıklarında dilini bile bilmedikleri bir ülkede hak arama yolunda bir çok zorluk yaşamakta, sınır dışı edilme korkusu ve baskısıyla adli makamlara başvurmaya çekinmektedirler. Bizler kadın hakları savunucuları olarak ülkemizin tüm kadınlar için güvenli bir yer olması için devletin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz. Kadınların yaşam hakkının sağlanması devletin en önemli görevidir. Muhafazakar söylemlerle kadınları yok sayan, kadın ve erkeğe eşit olmadığını söyleyen siyasi iktidar erkeğin kadına yaptığı her saldırıyı meşru gösteren bir atmosfer oluşturmaktadır. Kız kardeşlerimiz Gizem Bulut, Özgecan Aslan, Pippa Bacca, Emani Al-Rahmun’un anıları adına; kadına yönelik şiddetin, tecavüzün olmadığı bir dünya için kadın dayanışmasını büyüterek haklarımız için mücadeleye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz" ifadeleri yer aldı.