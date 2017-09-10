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10 Eylül 2017 13:41

Eskişehir Başbakan Binali Yıldırım’ı bekliyor

Eskişehir’e gelerek bir takım programlara katılacak olan Binali Yıldırım için tüm güvenlik önlemleri alındı.

Eskişehir Başbakan Binali Yıldırım’ı bekliyor

10 Eylül 2017 13:41


Bilecik’in Söğüt ilçesinde kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin son gününe katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra bir takım programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelecek. Bir otelde STK’lar ile buluşacak olan Başbakan Binali Yıldırım için geniş güvenlik önlemleri alınırken, otele girecek olan araçlar tek tek aranarak kontrolleri sağlanıyor. Gerçekleşecek olan programın ardından Eskişehir Devlet Demiryolları’nı ziyaret edecek olan Başbakan Yıldırım’ın, daha sonra Ankara’ya dönmesi bekleniyor.




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