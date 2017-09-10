Eskişehir Başbakan Binali Yıldırım’ı bekliyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde kutlanan Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nin son gününe katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra bir takım programlara katılmak üzere Eskişehir’e gelecek. Bir otelde STK’lar ile buluşacak olan Başbakan Binali Yıldırım için geniş güvenlik önlemleri alınırken, otele girecek olan araçlar tek tek aranarak kontrolleri sağlanıyor. Gerçekleşecek olan programın ardından Eskişehir Devlet Demiryolları’nı ziyaret edecek olan Başbakan Yıldırım’ın, daha sonra Ankara’ya dönmesi bekleniyor.