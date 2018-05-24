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24 Mayıs 2018 21:20

Eskişehir Basket elendi

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, play-off mücadelesinde alınan mağlubiyetin ardından takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

Eskişehir Basket elendi

24 Mayıs 2018 21:20


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni 7. sırada bitirerek play-off mücadelesi vermeye hak kazanan Eskişehir Basket, evinde TOFAŞ’a 98-99 mağlup olarak serideki ikinci maçını da kaybetti. Karşılaşma sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, takımıyla gurur duyduğunu ifade etti. Barrocal, “Öncelikle TOFAŞ takımını tebrik ediyorum. İyi bir oyun, iyi bir mücadele oldu sahada. Bu şekilde kaybetmek üzüntü verici. Takımımla yine de gurur duyuyorum. Bir çok problemi sezon boyunca atlatmış olduk. Bugün önemli olan TOFAŞ gibi bir takıma karşı sonuna kadar mücadele etmekti. Bunu yapabildik. Sezon boyunca kupalara kalabildik. Türkiye kupasına, play-off’a kalabildik. Bu bizim için kulüp olarak bir başarıdır. Başladığımız takımla bitirdik sezonu. Türkiye şartlarında biraz zor da olsa. Sezon buyunca iyi bir mücadele ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.



“Savaşarak kaybetmek sevindiriciydi”


Savaşarak kaybetmenin sevindirici olduğunu söyleyen kaptan Caner Erdeniz ise, “Bizim için üzücü bir maçtı. Savaşarak kaybetmek sevindiriciydi. Tabii ki evimizde kazanıp seriyi geçmek için çabalayacaktık. Ama olmadı. Son top ile kaybetmek de üzücü. Bugün bütün takıma, bizi destekleyen seyircilere ve kulübüme teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.




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