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19 Kasım 2017 18:14

Eskişehir Basket, ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 7.

Eskişehir Basket, ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı

19 Kasım 2017 18:14

haftasında Eskişehir Basket, evinde Fenerbahçe Doğuş’a 85-66 yenildi. Eskişehir temsilcisi, bu skorla ligdeki ikinci yenilgisini aldı.


Süper Lig’in 7. haftasında Eskişehir Basket, Fenerbahçe Doğuş’a 85-66 yenildi. Maç sonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Bizim için kötü bir gündü. Ama bugün öğrendiğimiz bazı şeyler vardı. Kazandığımızda dünyanın en iyisi değilsek kaybedince de kötü takım olmuyoruz. Fenerbahçe gibi büyük takımlarla mücadele edebilmek için çoğu şeyi daha iyi yapmamız gerekiyor. Mental olarak daha iyi olmamız ve sahada olmamız gerekiyor. Bu tecrübe bizi daha iyi takım yapacaktır. İlk başlarda Fenerbahçe daha iyi oynadı. Sertliği ve tempoyu artırınca biz de geride kaldık. Bu yüzden birlikte oynayamadık" ifadelerini kullandı.



"Daha doğru işler yapmamız gerekiyor"


Takımın başarılı isimlerinden Joshua Duncan ise, "Koç Fenerbahçe’yi kazanacak kadar mücadele etmemizi istedi. Onlara kazanmaları için şans verdik. Biz kazanmak için daha iyi odaklanmamız gerekiyordu. Kazanmak için daha iyi konsantre olmamız gerekiyordu. Bugün kaybettik ama daha doğru işler yapmamız gerekiyor. Doğruları buradan çıkarmamız gerekiyor. İyi idman yapıp daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.




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