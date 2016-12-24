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24 Aralık 2016 19:15

Eskişehir Basket, maç gelirini şehit ailelerine bağışladı

Eskişehir Basket, maç gelirini şehit ailelerine bağışladı

24 Aralık 2016 19:15

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 16. haftasında oynanan Nesine.com Eskişehir Basket-Afyon Belediye maçında satılan bilet gelirleri şehit ailelerine bağışlandı.
Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Nesine.com Eskişehir Basket, ligin 16. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Salonu’nda Afyon Belediye ile karşı karşıya geldi. Eskişehir temsilcisi, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan üzücü olaylar sonrasında, daha önce aldığı kararla bu maçın gelirini şehit ailelerine bağışlanacağını açıklamıştı. Eskişehirli basketbolseverler maça yoğun ilgi gösterirken, tribünler de tamamen doldu. Maç öncesinde bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşurken, bilet alan ilk 500 kişiye takımın forması hediye edildi. Alınan kararın yerinde olduğunu dile getiren taraftarlar kırmızı-siyahlı ekibe başarılar dilerken, ülkede de bir daha üzücü olayların olmaması temennisinde bulundu.

“Ülkemizi tüm kötülüklerden kurtarıp, sporla daha iyi yerlere taşıyacağız”
Nesine.Com Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Bu konuda yönetim kurulumuzla bir karar aldık. Ülkemizin bu durumundan dolayı bu haftaki maçımızın gelirlerini şehit ailelerine bağışlamaya karar verdik. Bu anlamda taraftarımızın ve Eskişehir halkının yoğun ilgisi var. Bunun için Eskişehir halkına bunun için çok teşekkür ediyorum. Neticede ülkemiz terör olaylarının üstesinden gelecektir ama hayat bir taraftan da devam ediyor. Biz ülkemizi bütün kötülüklerden kurtarıp, sporla birlikte daha iyi yerlere taşıyacağımızı biliyoruz” dedi.
Maçı Afyon Belediye 73-71’lik skorla kazandı.



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