Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 12:45

Eskişehir Basket, Sakarya BŞB hazırlık mücadelesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne verilen arayı boş geçirmeyen Eskişehir Basket ile Sakarya BŞB hazırlık maçında karşılaştı.

Eskişehir Basket, Sakarya BŞB hazırlık mücadelesi

24 Şubat 2018 12:45


3-4 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar öncesi eksiklerini tamamlamak adına sıkı bir antrenman programından geçen Eskişehir Basket, hazırlık maçı yapmayı da ihmal etmedi. Potanın Şimşekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda karşılaştı. Başa baş geçen ilk periyodu Eskişehir temsilcisi 22-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda farkı açmaya başlayan Siyah-Kırmızılı ekip, devreyi 50-32 önde noktaladı. Ciddi bir havada geçen maçın üçüncü periyodunda frene basmayan Eskişehir Basket, son periyoda 67-53 önde girdi. Son periyotta Sakarya’nın yaklaşmasına izin vermeyen temsilcimiz maçı 88-76 kazandı. 23 sayı atan Billy Baron, maçın en skorer ismi olurken, Jeff Ayres 7 ribauntla katkı sundu. Yunus Emre Sonsırma ise 8 asistle oynadı. Milli takımlarda yer alan Buğrahan Tuncer ve Viacheslav Kravtsov’un yanı sıra, sportif sakatlıkları süren E. J. Rowland ve Sean Marshall Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile oynanan hazırlık maçında oynamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç