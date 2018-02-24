Eskişehir Basket, Sakarya BŞB hazırlık mücadelesi

3-4 Mart tarihlerinde oynanacak maçlar öncesi eksiklerini tamamlamak adına sıkı bir antrenman programından geçen Eskişehir Basket, hazırlık maçı yapmayı da ihmal etmedi. Potanın Şimşekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda karşılaştı. Başa baş geçen ilk periyodu Eskişehir temsilcisi 22-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda farkı açmaya başlayan Siyah-Kırmızılı ekip, devreyi 50-32 önde noktaladı. Ciddi bir havada geçen maçın üçüncü periyodunda frene basmayan Eskişehir Basket, son periyoda 67-53 önde girdi. Son periyotta Sakarya’nın yaklaşmasına izin vermeyen temsilcimiz maçı 88-76 kazandı. 23 sayı atan Billy Baron, maçın en skorer ismi olurken, Jeff Ayres 7 ribauntla katkı sundu. Yunus Emre Sonsırma ise 8 asistle oynadı. Milli takımlarda yer alan Buğrahan Tuncer ve Viacheslav Kravtsov’un yanı sıra, sportif sakatlıkları süren E. J. Rowland ve Sean Marshall Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile oynanan hazırlık maçında oynamadı.