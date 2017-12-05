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05 Aralık 2017 15:08

Eskişehir Basket-Trabzonspor mücadelesinin biletleri satışta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10.

Eskişehir Basket-Trabzonspor mücadelesinin biletleri satışta

05 Aralık 2017 15:08

haftasında, 10 Aralık Pazar 13.00’de Eskişehir Basket ile Trabzonspor arasında oynanacak maçının biletleri bugün satışa çıktı.


Süper Lig’de oynadığı 9 maçın 6’sını kazanarak iyi bir grafik çizen Eskişehir Basket, 10. hafta maçında 10 Aralık Pazar günü saat 13.00’de Trabzonspor’u konuk edecek. Zorlu maçın biletleri bugün satışa çıktı. Deplasman tribünü biletleri ise maç günü Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu bilet gişesinden satışa sunulacak. Siyah-Kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan haberde, "Sezon başında evimizde oynayacağımız ilk 3 maçı kapsayan (İstanbul BBSK, Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank) 3’lü maç paketini satın alan taraftarlarımız, Trabzonspor ile


oynayacağımız maçı ücretsiz izleyebilecektir. Taraftarlarımız, davetiyelerini maç günü Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu bilet gişesinden temin edebilecektir" ifadelerine yer verildi.


Maçın tam bilet fiyatı 15 lira, öğrenci 7,5 lira ve deplasman 15 lira olarak belirlendi. Ayrıca 10 yaşından küçük çocuklar ve engelli taraftarlar, maçı ücretsiz izleyebilecek.




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