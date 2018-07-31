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31 Temmuz 2018 15:02

Eskişehir Basket yöneticilerine ceza yağdı

Ligden çekilme kararı alan Eskişehir Basket’in yöneticilerine Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilen cezalar açıklandı.

Eskişehir Basket yöneticilerine ceza yağdı

31 Temmuz 2018 15:02


Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu Kararı açıklandı. Tüm yöneticiler 40 gün hak mahrumiyeti ve 90 bin lira para cezası alırken gerekçe olarak, "Katılım işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, gerek ulusal gerekse de uluslararası düzlemde netice doğurarak; düzenlediği organizasyonlar ve başarılı tarihiyle Avrupa’da ve Dünya’da önemli bir basketbol değeri olan Türk basketbolu ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun saygınlığının zedelenmesine neden olabilecek "Ulusal Lig ve FIBA Şampiyonlar Ligi’ne katılmamaya ilişkin kulüp kararı" gösterildi.


Eskişehir Basket Spor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu’nun, yöneticiler Öcal Murat Sürel, Celalettin Kesikbaş, Osman Refik Karaçay, İlhan Yener, Ömer Benli, Can Kurt, Alper Özsoy, Murat Gürsengil ve Murat Yıldız’ın, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/2. maddesi gereğince 40 gün hak mahrumiyeti ve 90 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.




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