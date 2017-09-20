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20 Eylül 2017 14:07

Eskişehir Basket’in ilk rakibi Lokomotiv Kuban

Gloria Cup’ta ter dökecek olan Eskişehir Basket, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak.

Eskişehir Basket’in ilk rakibi Lokomotiv Kuban

20 Eylül 2017 14:07


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında her yıl Antalya Belek’te düzenlenen Gloria Cup’ta mücadele edecek olan Potanın Şimşekleri, yarın ilk sınavına çıkıyor. Şu ana kadar 4 hazırlık maçı yapmış olan Eskişehir Basket, antrenmanlarını Koç Josep Maria Berrocal idaresinde sürdürüyordu. Eskişehir Basket yarın Antalya Gloria Sports Arena’da turnuvanın ilk maçında Koç Sasa Obradovic’in çalıştırdığı Lokomotiv Kuban ile mücadele edecek. Buğrahan Tuncer’in sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği maçta Potanın Şimşekleri galibiyet için parkeye çıkacak. Saat 20.15’de oynanacak olan maç, Gloria Sports Arena’nın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.




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