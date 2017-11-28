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28 Kasım 2017 15:33

Eskişehir Basket’in rakibi Darüşşafaka

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 8’nci hafta maçında Eskişehir Basket, yarın akşam saat 20.

Eskişehir Basket’in rakibi Darüşşafaka

28 Kasım 2017 15:33

15’te Darüşşafaka Doğuş’un konuğu olacak.


Ligde geride kalan 7 haftada 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Eskişehir Basket, iyi bir grafik yakaladı. Sadece Euroleague’de mücadele eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş’a


kaybeden Siyah-Kırmızılı ekip, İstanbul BBSK, Banvit, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka’yı mağlup etmeyi başardı. Potanın Şimşekleri yarın akşam Darüşşafaka’yı da devirmek istiyor.


Eskişehir Basket ile Darüşşafaka bu güne kadar 3 kez birbirlerine rakip oldu. 29 Ekim 2014’te Süper Lig’de Eskişehir’de oynanan maçı Daçka 90-66 kazandı. İkinci yarıdaki maçı ise


Eskişehir Basket 82-89 kazanmayı bildi. İki takım son olarak bu sezon Antalya’da Gloria Hotels Arena’da oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Maçı 78-90 Daçka kazandı.




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