Eskişehir Basket’in rakibi Darüşşafaka

15’te Darüşşafaka Doğuş’un konuğu olacak.

Ligde geride kalan 7 haftada 5 galibiyet 2 mağlubiyet alan Eskişehir Basket, iyi bir grafik yakaladı. Sadece Euroleague’de mücadele eden Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş’a

kaybeden Siyah-Kırmızılı ekip, İstanbul BBSK, Banvit, Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka’yı mağlup etmeyi başardı. Potanın Şimşekleri yarın akşam Darüşşafaka’yı da devirmek istiyor.

Eskişehir Basket ile Darüşşafaka bu güne kadar 3 kez birbirlerine rakip oldu. 29 Ekim 2014’te Süper Lig’de Eskişehir’de oynanan maçı Daçka 90-66 kazandı. İkinci yarıdaki maçı ise

Eskişehir Basket 82-89 kazanmayı bildi. İki takım son olarak bu sezon Antalya’da Gloria Hotels Arena’da oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Maçı 78-90 Daçka kazandı.