Eskişehir Basket’te hedef 7’incilik

sırada bitirmek istediklerini belirtti.

Eskişehir Basket, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında evinde ağırladığı Muratbey Uşak Sportif’i 85-84’lük skorla mağlup ederek matematiksel olarak Play-Off’a katılmayı garantiledi. Sezon başında koyulan hedefe ulaştıklarını söyleyen Başkan Özeçoğlu, “Hedefimiz Play-Off’tu ve bunu garantiledik. Şu anki hedefimiz ligi 7. bitirmek. Lige iyi bir başlangıç yaptık. İlk devreyi 15 maçta 10 galibiyetle 4’üncü bitirdik. İkinci yarı şanssızlıklar başladı. Dört basketbolcumuz uzun haftalar sakatlık problemleri nedeniyle oynayamadı. Üst üste 9 mağlubiyet aldık. Bizim amacımız istikrar. 9 mağlubiyet alırken ne oyuncularımıza ne de koçumuza bir şey demedik. Çünkü biz iyi bir takımız. Kimyası tutmuş, iyi yönetilen, karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu tip iniş ve çıkışlar olacaktır” diye konuştu.

“Avrupa takımlarını buraya getireceğiz”

Başkan Özeçoğlu, “Biz bu yola çıkarken belirlediğimiz hedef doğrultusunda 5 yılda Eskişehir Basket’in Avrupa kupalarında oynayan bir takım haline geleceğini söylemiştik. 3’üncü yılımızda bunu gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal Avrupa kupalarında oynayacağız. Eskişehirli sporseverlere Avrupa’da mücadele eden, Avrupa takımlarını buraya getiren bir Eskişehir Basket izlettireceğiz. O kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bütün Eskişehirli sporseverleri maça bekliyoruz”

“Ligin normal sezonunun sona ermesine iki maç kaldı” diyen Özeçoğlu, “İki maçı da kazanıp ligi 7. sırada tamamlamak istiyoruz. Perşembe Beşiktaş Sompo Japan ile deplasmanda, Pazar günü ise evimizde Sakarya BŞB ile oynayıp normal sezonu noktalayacağız. Özellikle Sakarya maçı çok önemli, 7’inciyi belirleyecek maç olma durumu var. Bütün Eskişehirli sporseverleri maça bekliyoruz. Bu salonu doldurmamız gerekiyor. Bu takım bunu hak ediyor” dedi.

“Bizim için ayrı bir heyecan”

Özeçoğlu, “Güzel bir sezon geçirdik. Play-Off’ta da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl en az 9 Avrupa takımı ilimize gelecek. Avrupa takımlarını burada sporseverlere izletmek bizim için de ayrı bir heyecan olacak” dedi.