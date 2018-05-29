Eskişehir Basket’ten Özel Ümit’e teşekkür ziyareti

Teşekkür ziyaretine Başkan Sinan Özeçoğlu, Başkan Yardımcısı Özgür Demirdaş ve Takım Menajeri Özgün Önver katıldı. Hastane başhekimi Selim Murat Ürer ve İdari Direktör Oktay Tanrıverdi’ne teşekkür eden Başkan Özeçoğlu forma ve plaket hediye etti. Üç senedir dev adamların sağlık sponsorluğunu yaptıklarını söyleyen Hastane İdari Direktörü Oktay Tanrıverdi Siyah Kırmızılı yönetime teşekkür etti. Tanrıverdi, “Eskişehir Basket ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dev adamlarımız iki senedir büyük başarılar elde ediyor. Bu sezon Süper Lig’de müthiş işlere imza attılar. Oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik ediyorum” dedi.

Özeçoğlu teşekkür etti

Eskişehir Basket Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ise yaptığı açıklamada, “Üç senedir sağlık sponsorluğumuzu yapan Özel Ümit Hastenesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Hem sezon başında hem sezon içinde hastanemizin desteğini yakından hissettik. Değerli yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ümit Hastanesi ile iş birliği yapmaktan dolayı biz de çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.