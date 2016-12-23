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23 Aralık 2016 10:32

Eskişehir beyaza büründü

Eskişehir beyaza büründü

23 Aralık 2016 10:32

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Özellikle şehir merkezinde kalıcı olmaya başlayan kar, sokakları ve ağaçları adeta süsledi. Birçok vatandaş güzel manzaraları değerlendirerek, fotoğraf çekti. Soğuk havaya aldırış etmeden karda yürümenin keyfini yaşayan Eskişehirliler, cumartesi gününe kadar yağışın devam etmesini bekliyor. Kar yağışını değerlendiren Eskişehirli vatandaş Rıdvan Batı, "Uzun süredir kar bekliyorduk. Allah nasip etti, yağdı. Kar güzel şey. Duyduğuma göre cumartesiye kadar devam edecekmiş. İnşallah eder, etmesini ümit ediyoruz" dedi.
Soğuk havaya ve kar yağışına aldırış etmeyen bir de Eskişehirspor taraftarı oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapılacak maç öncesi yollara düşen Eskişehirspor taraftarı, bin 740 kilometrenin kendilerini etkilemeyeceğini söylediler. Maçın havasına toplandıkları Üniversite Caddesi’nde girmeye başlayan taraftarlardan Ali Erginer, "Efeler Taraftar Grubu olarak, armamızın yine peşindeyiz. Deplasman maçında yine takımımızı yalnız bırakmayacağız. Zorlu hava şartları zorlasa da, yine Gaziantep’de Eskişehirspor’a destek vereceğiz. Her ne kadar gelemeyecek olan taraftarlar varsa da, onlar bizi televizyondan izlesin. Biz onların yerine Gaziantep’de armamızın peşinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Git-gel bin 740 kilometre yapacağız. Bizim için engel değildir. Biz en uzak deplasmanda olsa, kilometreler engel değil. Her hava şartında takımımızı destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.



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