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Eskişehir camın büyüsüyle birçok eser kazandı

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü’ sloganı ile düzenlenen 6.

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 6. Uluslararası Cam Festivalinde üretilen eserler Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergilenmeye devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlediği Odunpazarı Uluslararası Cam Festivalinde Amerika'dan Alexis Silk, Hollanda'dan Josja Caecilia Schepman ve Almanya'dan Simone Fezer festival boyunca birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı. Üretilen eserler, Türkiye'den de cam sanatçıları ve bilim insanlarının eserleri ile birlikte Çağdaş Sanatlar Galerisinde sergileniyor. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada serginin 10 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtildi. Yetkililer hafta sonunu sanatla geçirmek isteyen vatandaşları birbirinden eşsiz cam eserlerini görmek için Çağdaş Sanatları Galerisine davet etti.

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