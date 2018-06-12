Eskişehir, Cumhurbaşkanını bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilayet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılmak için Eskişehir’e geliyor. Erdoğan’ın gelmesine saatler kala, konuşma yapacağı alan Türk bayrakları ile süslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halka hitap edeceği Vilayet Meydanı’nda polis ekipleri tarafından da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilayet Meydanı’nda yapacağı konuşmasının ardından Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine geçerek burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katılımıyla Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nın (TANAP) açılış törenine katılacak.