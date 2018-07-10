Dr. Uğur Bilge, Hastane Başhekimi Uzm. Dr.Yaşar Bildirici, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sultan Karagenç Torun’ un desteğiyle açıldı.

Merkez hakkında bilgiler veren Başhekim Uzm. Dr. Yaşar Bildirici: “Relaktasyon, herhangi bir nedenle emzirmeyi kesen annenin yeniden emzirmeye başlaması ve devam etme sürecidir. Amacımız sağlıklı nesiller ve sağlıklı gelecek için anne sütü ve emzirmenin önemini anlatmak, annelerin konu ile ilgili sorularına cevap bulmak, endişe ve kaygılarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Merkezimizde emzirmenin bebek tarafından reddedilmesi, meme ve meme başı problemleri, anne ve bebekte devam eden hastalıklar, zamansız sütten kesme, yetersiz süt üretimi, emzik ve biberon kullanımı, formül mama kullanımı, evlat edinilmesi gibi durumlarda emzirme yeniden başlatılabilir. Bu süreçte annenin emzirmeye istekli olması ve danışmanın önerilerini yerine getirmesi önemlidir. Merkezimizde Sağlık Bakanlığı Anne Sütü Eğiticisi, Ulusal Hastane Değerlendiricisi ve Relaktasyon Eğitimi alan hemşiremiz Dilek Atılgan ile Uzman Yenidoğan ve Çocuk Hekimlerimiz hizmet vermektedir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Anne Sütü Emzirme Danışmanlığı Relaktasyon Merkezi’ne yaptığı ziyaretle çalışmaları yerinde inceledi. Müdür Bilge, Eskişehir Devlet Hastanesi’ndeki merkezin annelerimize ve danışmanlarımıza hizmet vereceğini ve ülkemizde Ankara’dan sonra ikinci merkezin Eskişehir Devlet Hastanesi’nde açıldığını belirtti.