Eskişehir Devlet Hastanesinde Emzirme Haftası etkinliği

Hastane yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, hastane yöneticileri, hastane personelleri ve anneler katıldı.

Etkinlikte konuşan Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr.Yaşar Bildirici, Eskişehir Devlet Hastanesinin Bebek Dostu Hastane Unvanına sahip olduğuna değinerek, "Bebek için en faydalı besin olan anne sütünün önemi günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. 2 yaşına kadar devam edilmesini önerdiğimiz anne sütü bebeklerimizin ilk 6 ay tek besini olmalıdır" dedi.

Programa katılarak annelere teşekkür belgesi takdim eden Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge oa yaptığı konuşmada; “Yarınlarımızın daha sağlıklı olması, tüm bebeklerimize anne sütüyle beslenme hakkının tanınması, hiçbir bebeğimizin bu haktan mahrum edilmemesi, amacıyla, tüm dünyada 1-7 Ekim haftası "Emzirme Haftası" olarak kutlanmaktadır. Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini ve altıncı aydan sonra da uygun besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini sağlıklı yaşam için vazgeçilmez seçenek olarak önermektedir, unutulmamalıdır ki emzirme bebekleri enfeksiyonlardan, obezite ve kanser gibi hastalıklardan korumaktadır” dedi.