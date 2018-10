Eskişehir dünyaya açılıyor

Kesikbaş, “Yılbaşından itibaren özellikle ihracatlar ile ilgili ikili iş görüşmeleri yurt dışı ile başlayacak” dedi.

ESO tarafından üyeleri için düzenlenen Meslek Grupları Fuarlarının 7'ncisi gerçekleştirildi. ESO üyesi 8. ve 15. Meslek Grubunu oluşturan; elektrikli makina, elektriksiz ev gereçleri, ısı gereçleri, teçhizat ve ev aletleri imalatı, bilişim, motorlu taşıt araçları, aksamları sanayi firmalarının katılımı ile gerçekleşen fuarın açılışına, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş da katıldı. ESO üyesi 8. ve 15. Meslek Grubunu oluşturan firmaların bir araya geldiği fuarda firmalar showroomlarını fuara taşıyarak ESO hizmet binasında sergiledi. Her hafta farklı meslek komitelerine yönelik düzenlenen fuarların, birbirlerini hiç tanımamış insanları bir araya getirdiğini ve güzel geri bildirimler alındığını belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Fuarların geri dönüşleri daha da artmaya başladı, ticaretimizi artırdık, kamuyu tanımıyorduk, tanımaya başladık. Her zaman söylüyoruz gelin tanış olalım diye, kapımız herkese açık lütfen Sanayi Odası'nı kullanın, herhangi bir şeyle ilgili kapılarımız her zaman açık. Dünya'da açılmayacak kapı yok ve inanın her kapının anahtarı ESO'da mevcut. Yılbaşından itibaren özellikle ihracatlar ile ilgili ikili iş görüşmeleri yurt dışı ile başlayacak” dedi.

"Birbirimizi tanımaya başladık"

Fuar açılışında söz alan ESO Meclis Üyesi Ahmet Özdemirel, düzenlenen fuarlar hakkında "Düne kadar birbirimizi tanımıyorduk ve her geçen gün kim neyi nasıl üretiyor kurduğumuz dirsek temasları ile bunları öğrenmeye başladık. Birbirimizi tanıyor olmamız ithalat yaptığımız alanda birlikte hareket etmemize olanak sağlıyor. Her şeyden önce ESO'nun tüm katılımcı ve gelecek olan sanayiciler gereğince faydalı kullanmasını çok önemsiyoruz, komiteleri gereğince çalıştırmak adına fikirlere katkılara açığız bizi oturtmayın bizler koşturmaya çalışmaya geldik” diye konuştu.

"Bilişim sektörünü tanıtacağız"

Sektör fuarı açılışında konuşan 8. Meslek Komitesi'nin Başkanı Mehmet Taşkın da düzenlenen fuarı bilişim sektörünü kapsamında değerlendirdi. Taşkın, “Fuarın sektör kapsamında bilişim teması biraz az ancak kasım ayında bilişim temasının fazla olduğu teknoloji fuarı yapacağız. Sizleri oraya bekliyorum. Bizim Teknopark'ın içinde neler yapıp geliştirmelerde bulunduğumuzu daha iyi görebileceğinizi düşünüyorum” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra ESO Başkanı Kesikbaş, Karacan ve diğer davetliler stantları gezerek incelemelerde bulundu.