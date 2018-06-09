Eskişehir Emniyeti ’Ayın Personellerini’ ödüllendirdi

Bu kapsamda son olarak; Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yüksel Güler; İdari Büro Amir Vekili olarak büro hizmetlerinin işleyişinde üstün gayreti, personel ve hizmet alan vatandaşlara karşı güler yüzlü ve nazik olması ayrıca tüm mesai arkadaşlarına örnek davranışlar sergileyerek ekip çalışma ruhuna uygun olarak görev yaptığından. Ayrıca Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Dilaver Korkut ve Engin Gürbüz; 30 Mart tarihinde plaka tanıma sistemi üzerinden şüpheli araca yapılan sorgulamalarda tescil kaydının olmadığının anlaşılması üzerine, aracın ve araç içerisindeki şüpheli şahsın yakalanmasında dikkatli ve duyarlı görev yapmalarından dolayı Mart Ayı ‘Ayın personeli’ olarak seçildi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, Sadık Kiraz, Rıdvan Usta ve Rıza Gümüş; 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında faaliyet alanlarında üstün gayret ve özveriyle çalışarak çok sayıda materyal üzerinde parmak izi geliştirmek ve bunların apfis ortamında araştırılmasını sağlamak, delil muhafaza işlemlerini takip etmek gibi görevlerde dikkatli ve titiz çalışmalarında göstermiş oldukları üstün performans ve başarılı çalışmalarından dolayı Nisan ayı ’Ayın Personeli’ olarak seçildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Atalay da; görevde olmamasına ve istirahatli olmasına rağmen kalabalık grupların karışmış olduğu bıçaklı ve sopalı yaralamalı kavgaya müdahale ederek olayın büyümesine ve daha vahim sonuçlar meydana gelmesine yaralanma pahasına engel olduğundan dolayı Nisan ayı Ayın Personeli olarak belirlendi. Medya Halkla İlişkiler Ve Protokol Şube Müdürlüğünde ise, görevli polis memurları Gökhan Özcan ve Ali Samet Karakoç; Şube müdürlüğü içerisindeki başarılı ve özverili çalışmaları, teşkilatın 173’üncü kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinde göstermiş oldukları üstün gayretli çalışmalarından dolayı Nisan Ayı "Ayın Personeli" olarak seçildi.

Öte yandan ayın personeli seçilen polis memurları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler Derneği Başkanı Necip Fazıl Şahin ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile diğer davetlilerin katılımlarıyla teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Törende ayrıca Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçen ay emekli olan 1 personele de hizmetleri anısına plaket verildi.