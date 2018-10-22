Eskişehir emniyeti tefecilere göz açtırmıyor

Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.U., Ö.V. ve T.G'ye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 10 senet, 8 tapu senedi aslı, 3 banka çeki, 4 tapu senedi fotokopisi, 4 farklı kişilere ait banka kartı, satış sözleşmesi, 9 bin 900 lira, 2 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ve 4 şarjör ile çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında gözaltına alınan şahıslardan Ö.V., savcılıkta verdiği ifade ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen T.G. ile M.U. ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Tefecilerin yakalanması konusunda halka büyük görev ve sorumluluk düştüğünü belirten Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 155 Polis İmdat Hattının 24 saat halkın hizmetinde olduğunu ifade etti. Tefecilere yapılan operasyonların kararlılıkla devam edeceği de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aktarıldı.