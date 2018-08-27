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27 Ağustos 2018 18:38

Eskişehir fırtınaya teslim

Eskişehir’de aniden bastıran yağmur ve fırtına Eskişehirlilere zor anlar yaşattı.

Eskişehir fırtınaya teslim

27 Ağustos 2018 18:38


Kent merkezinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve beraberinde gelen fırtına, hayatı adeta felç etti. Günlerdir süren sıcak havaların ardından gelen yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur ile çatılarda bulunan plastik plakalar uçarken çevredekiler büyük panik yaşadı. Çatılardaki cisimler fırtınanın etkisiyle düşerken herhangi birine bir şey olmaması yüreklere su serpti. Fırtına sebebiyle iş yerlerinin önünde bulunan tabelalar ise devrildi, balkonda eşyaları olan Eskişehirliler ise eşyalarına ve çevreye herhangi bir zarar gelmesine karşı önlemler aldı.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre fırtına ve yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği, hava sıcaklıklarının yarın itibariyle mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.




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