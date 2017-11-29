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29 Kasım 2017 09:58

Eskişehir Fotoğraf Haftasının 13’üncüsü başlıyor

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (EFSAD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ’Fotoğraf Haftası’nın bu yıl 13’üncüsü 1-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Eskişehir Fotoğraf Haftasının 13’üncüsü başlıyor

29 Kasım 2017 09:58


Bu yıl 22’nci yaşını kutlayan, şehrin sanat ve kültür hayatına fotoğrafla katkıda bulunmayı amaç edinen EFSAD, çalışmalarını sürdürüyor. Alanlarında uzman isimleri fotoğraf sevdalılarıyla buluşturacak olan EFSAD’ın konukları arasında akademisyen kimliğinin yanı sıra ürettiği fotoğraf projeleri ile de gündemde olan Prof. Dr. Özer Kanburoğlu’nun yanı sıra Ahmet Bozkurt, son dönemde eğitim faaliyetleri ile ön plana çıkan Faruk Akbaş, fotoğraf sanatçısı Sabit Kalfagil hakkında söyleşi yapılacak Ömer Serkan Bakır ve bir başka fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan bulunuyor.


Fotoğraf Haftasının vazgeçilmezleri arasında yer alan ’Fotomaraton’ fotoğraf yarışması da, 1-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Burada dereceye giren fotoğrafçılara, EFSAD tarafından çeşitli hediyeler verilecek.




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