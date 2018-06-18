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18 Haziran 2018 12:47

Eskişehir hastanelerinde engelli ve yaşlılara refakat birimi kuruldu

Eskişehir hastanelerinde hizmete açılan Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi sayesinde engelli ve yaşlı hastalar, refakatçi personel eşliğinde kısa sürede tedavi olma imkanı buluyor.

Eskişehir hastanelerinde engelli ve yaşlılara refakat birimi kuruldu

18 Haziran 2018 12:47


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge’nin girişimiyle doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybeden engelli vatandaşların sağlık hizmeti ihtiyaçlarını hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılamalarına yardımcı olabilmek amaçlandı. Bu noktada Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nden sonra Eskişehir Devlet Hastanesi’nde ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde engelli ve yaşlı hasta refakat birimi oluşturularak, engelli ve yaşlı hastalara hizmet verilmeye başlandı.



"Hastaların süratle tedavilerinin yapılması sağlanıyor"


Uygulamayı hastanelerde yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, “Uygulamanın kısa zamanda hastalar tarafından benimsendiğini, beğeni kazanan bu uygulamanın merkezdeki tüm hastanelerimizde geçerek hizmet kalitemizi arttırmayı planladık. Yaşamın birçok alanında hareketleri kısıtlanan, birçok sorunla karşılaşan engelli ve yaşlı bireylerimize sunulan bu hizmetten yararlanan hastalarımızdan olumlu geri dönüşler aldık. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanemizde başladığımız uygulamayı Devlet ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizde de başlatarak kent merkezindeki bütün hastanelerimizde aynı standart hizmeti veriyoruz. Engelli ve yaşlı hastalarımız poliklinik girişinde karşılanıp, yönlendirme, bilgilendirme yapılarak, ihtiyaç duyan hastalara da bizzat refakat edilerek tedavi işlemlerinde yardımcı oluyoruz. Bu uygulama sayesinde engelli ve yaşlı hastalarımızın tedavi ihtiyaçları kısa zamanda sonuçlandırılıyor. Acil servise ambulans harici kendi imkanlarıyla gelen engelli ve yaşlı hastalar da kapıda karşılanıp içeriye alan engelli ve yaşlı hasta refakat birimimiz, hastaların süratle tedavilerinin yapılması sağlanıyor" dedi.




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