Eskişehir havacılık sektörü için önemli adım

Eskişehir'deki havacılık firmaları ve üniversiteler, Avrupa Birliği (AB) projelerinden daha fazla yer alacak.

Bu konuda girişimlerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ülkemizdeki Odalar içerisinde AB'nin çok uluslu Ar-Ge ve İnovasyon destek programı olan Horizon 2020'de yer alan tek odası oldu. Program içerisinde yürütülen RADIAN projesi kapsamında ise havacılık alanında faaliyet gösteren Eskişehir'deki üniversiteler ve ESO üyesi firmalar ikili görüşmelere katıldı.

ESO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa RADIAN Proje Yöneticisi ve Fransa-Toulouse Havacılık Kümesi Proje Koordinatörü Thilo Schönfeld katıldı. AB'nin havacılıkla ilgili çerçeve programlarında Türkiye'den katılımın ve ülkemizin aldığı hibe miktarının artırılması amacıyla uygulanan RADIAN projesi dâhilinde yapılan toplantılarda ve görüşmelerde önemli bilgiler paylaşıldı.

ESO üyesi firmaların AB projelerine katılım konusunda yaşadıkları sıkıntıları tespit etmeyi ve bunlara ilişkin çözümler sunmayı hedefleyen proje kapsamında ayrıca katılımcıların profilleri de oluşturuldu.

Havacılık alanında geliştirilen yeni projeler ve konsorsiyumlara uygun ESO üyelerinin ortak olarak dahil edilmesi konusunda da faaliyetlerin yapılacağı proje, sektörün Ar-Ge, inovasyon ve network kapasitesinin gelişimi adına önemli fırsatlar sunacak. Bu sayede Eskişehir havacılık sektörü ise önemli bir aşama kaydedecek.