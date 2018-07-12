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12 Temmuz 2018 15:32

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden asırlık çınarlara anlamlı ziyaret

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden asırlık çınarlara anlamlı ziyaret

12 Temmuz 2018 15:32

Dr. Uğur Bilge, başlattıkları ‘’Asırlık Çınarlara Gidiyoruz ’’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100 yaş ve üzerindeki yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.


Ziyarette yaşlılarla bizzat ilgilenerek muayenelerini de yapan Dr. Bilge, hasta yakınlarına da çiçek takdim etti. Doç. Dr. Uğur Bilge, proje ile ilgili “Kent merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere tespit ettiğimiz 100 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı geliştirdiğimiz ‘’Asırlık çınarlara gidiyoruz ‘’projemizle ziyaret edip hatırlarını sorarak, rahatsızlığı olanlarla yakınan ilgileniyoruz. Vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerimizin yanı sıra bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle de daha çok insanımıza ulaşmayı hedefliyor, hem il merkezimizdeki yöneticilerimiz hem de ilçelerimizdeki ki yöneticilerimiz ile 100 yaş ve üzerindeki yaşlılarımızı rahatsızlık durumlarına bakmaksızın evlerinde ziyaret ederek hatırlarını soruyor, hasta olan yaşlılarımıza şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yapmış olduğumuz bu ziyaretler ile hizmet kalitemizi arttırırken vatandaşa ulaşan bir yönetim tarzı uyguluyor ve devletin sıcak, şefkatli yüzünü gösteriyoruz. Ziyaretlerimize evde sağlık birimi ekiplerimiz ve asırlık çınarlarımızın sağlık ihtiyaçlarına göre ilgili branş hekimlerimizle birlikte devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Doç.Dr. Uğur Bilge’ye ziyarette Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Seydi Ahmet Güllü eşlik etti.




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