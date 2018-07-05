Eskişehir ile Sudan arasından üretim köprüleri kuruluyor

ESO’da gerçekleşen görüşmede konuşan Bakan Hatim El-Sir Ali, Eskişehir ve Sudan arasındaki sanayi ve ekonomik ilişkilerin artması için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, “Ülkemizde yapılan tüm fuarlardan ben sorumluyum. ESO Başkanı ile yaptığımız görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, Eskişehir’deki sanayicilerimizin ürünlerini Sudan’da yapacağımız bir organizasyon ile sergilemek daha da önemlisi tanıtmak istiyoruz” dedi.

"Her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız"

Ülkesinde bol miktarda ham madde kaynağı olduğuna değinen Bakan Ali, “Sizin üretim kabiliyetiniz, teknolojiniz ve yatırımlarınız bizimde ham madde kaynaklarımızla iki ülke arasındaki üretim köprülerini kurmak için buradayız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki Eskişehirli yatırımcılara, sanayicilere Sudan ve Eskişehir arasındaki ekonominin gelişmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız” diye konuştu.

"Bugüne kadar sizlerle işbirliği yapmadığımız için üzgünüz"

Sudan Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani toplantıda yaptığı değerlendirmede ülkesinin Afrika ve Ortadoğu’nun kalbinde olması nedeniyle stratejik bir lokasyona sahip olduğu bildirdi. El-Kordofani, “Eskişehir’deki potansiyeli görünce sizlerle bugüne kadar sizlerle işbirliği yapmadığımız için üzgünüz. Buraya gelmemek bizim hatamız olmuş. Ancak bu ilk adım eminim ki yeni işbirliklerine zemin hazırlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Made in Eskişehir, Sudan’dan başlayabilir"

Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir ve Sudan arasında ciddi fırsatların olduğuna vurgu yaptı. İş insanları olarak bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek durumunda olduklarının altını çizen Kesikbaş, “Yakın zaman içerisinde bir Sudan ve Eskişehir arasında bir organizasyon yapabiliriz. Belki de Made in Eskişehir (Eskişehir’de üretilmiştir) algısını Sudan’dan başlatabiliriz. Çünkü burada çok güzel markalarımız ve ürünlerimiz var. Bir farklılık ortaya koyarak çeşitli sektörlerimizle Sudan’da olabiliriz yani Eskişehir’in ticaretini Sudan ile yapacağımız işbirlikleri ile geliştirebilmemiz mümkün” dedi.

Yapılan değerlendirmeler ve Eskişehir-Sudan potansiyeli sunumlarından sonra, ESO üyesi firmalar faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sudan heyeti toplantı sonrasında Ankara’ya gitti.