Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da tanıtılacak

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi Gıda İmalat Sanayini oluşturan üçüncü ve dördüncü meslek grupları firmalarını bir araya getiren fuara, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan da katıldı. Fuarın açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul ve Bursa'da Eskişehir tanıtım günleri düzenleneceğini, bir anlamda Eskişehir sanayisinin görücüye çıkacağını açıkladı. Kesikbaş, “Şu ana kadar 3 fuar gerçekleştirdik. Bugün dördüncüsü için bir aradayız. Hep söylüyoruz; birbirimizi tanımak, şirketlerimizi bir araya getirmek ve bölgesel bir güç haline gelebilmek en önemli hedeflerimiz arasında. Geçtiğimiz haftalarda Bursa ve İstanbul ile stratejik anlaşma yaptık. Önümüzdeki hafta İzmir ile yapacağız. Eskişehir'in sanayileşme sürecini daha da hızlandırması gerekiyor” dedi.

“Marmara Havzasında olacağız“

Eskişehir'in mutlaka Marmara Havzası içerisinde olması gerektiğini ifade eden ESO Başkanı, “Ne yapıp edip Marmara havzası içinde olacağız. Çünkü ticaret entegrasyonu burada başlıyor. Kasım ayı içinde ya da Aralık gibi, Bursa Ticaret ve Sanayi Oda'sı bir 'Eskişehir Tanıtım Günleri' etkinliği düzenleyecek. İstanbul'da da aynısı yapılacak. Bölgesel entegrasyondan sonra sinerjimizi birleştirip yurt dışına nasıl açılacağımızın çalışmaları başlayacak. Her türlü fikre açığız, aktifiz, burada konuşulan burada kalmıyor. Bütün mercilere ile iletişim halindeyiz. Özellikle gıda sektörü ile ilgili öneriler için her zaman buradayız” diye belirtti.

"Denetleme önemli"

3. Meclis Komitesi Meclis Üyesi Nilay Güneş Erdemir, marketlerdeki paketleme gramajlarının doğru şekilde denetlenmesi yönündeki taleplerini yetkili mercilere ilettiklerini belirtti. Bir diğer taleplerinin de, ürünlerin üzerinde coğrafi üretim etiketlerinin bulundurulması yönünde olduğunu ifade etti. Erdemir, "Her türlü sorun ve öneri, isteklerinizi bizlere iletirseniz problemlerimizi üst makamlara iletebiliriz. Hep beraber çalışmalı, hep beraber üretmeliyiz“ diye konuştu.