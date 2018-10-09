Eskişehir jandarması suçlulara göz açtırmıyor

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı şehirde yürüttüğü faaliyetlerine kararlılık ile devam ediyor. Son üç gün içerisinde yapılan çalışmaları hakkında yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak çalışmalar neticesinde Odunpazarı ilçesi Karatepe Mahallesinde; 4 Ekim tarihinde meydana gelen 2 tekerlekli 2 bin litrelik su tankının çalınması olayı, ikinci el eşya satışı yapılan sosyal paylaşım sitelerinde yapılan inceleme sonucunda, çalınan su tankının satışa konulduğunun İl Jandarma Komutanlığı'nca tespit edilmesi ile olay şüphelisi O.G. yakalanmasıyla sonuçlandı.

Başka bir olayda ise, Sivrihisar-Hüdavendigar Mahallesinde 28 Eylül tarihinde meydana gelen ‘İş Makinesi ve Tarım Aracı Hırsızlığı' vakası ‘Yaklaşık 25 bin lira değerindeki traktör çalışması' kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, çalınan tarım aracının Kurşunlu Mahallesi Efendi Pınarı mevkiinde ağaçlık alan içerisinde terk edilmiş vaziyette bulundu ve sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında ise, Eskişehir Sivrihisar-Babadat Mahallesinde; 5 Ekim günü alınan bir ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen çalışmalar neticesinde, şüpheli E.E.'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, toplam 700 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirilirken şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde icra edilen “Yol Kontrol ve Arama Faaliyetleri” kapsamında yapılan kontrollerde 2 bin 32 şahıs ile bin 41 aracın sorgusu yapıldığı öğrenilirken çeşitli suçlardan aranan 3 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri için emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.