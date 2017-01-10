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10 Ocak 2017 12:55

Eskişehir kara teslim

Eskişehir kara teslim

10 Ocak 2017 12:55

Eskişehir’de etkili olan soğuk hava yerini sabah saatlerinde kar yağışına bırakırken hayatı da olumsuz etkiledi.
Şiddetli kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, sürücüler güçlükle ulaşımlarını sağladı. Etkili olarak yağmaya devam eden kar, kısa sürede şehir merkezini yeniden beyaza bürüdü. Vatandaşların, zaman zaman fırtınaya dönüşen kar yağışına karşı elleri, atkıları veya şemsiyeleri ile kendilerini korumaya çalıştıkları gözlendi.
Soğuk havaya rağmen ekmek parası kazanmaya çalışan işçi Emrah Biçer, “Kar kış demeden çalışmak zorundayız ama bu havada da çalışmak güzel oluyor. İşini sevdikten sonra çalışmanın zorluğu olmuyor. Yine de Allah dışarı da kalanların yardımcısı olsun” dedi.
Karlı havada çalışmanın zor olduğunu belirten Halil Biçer ise, "Ne yaparsın ekmek parası kazanmak için kar kış demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan esnaf da iş yerlerinin önünü temizleyerek karla mücadele ederken, esnaflardan Erol Altıntaş, dün sokaklarından 10 santim buz olduğunu, buzu temizlediklerini ama bugün yine kar yağdığını dile getirerek, "İş yerimizin önünü temizliyoruz, hem de buradan geçen vatandaşların kaymaması için uğraşıyoruz" diye konuştu.
Bu arada buz tutan Porsuk Çayı’nda da kartpostallık görüntüler oluştu.



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