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11 Temmuz 2017 15:06

Eskişehir Kent Bilişim Kurulu çalışmaları

Eskişehir Kent Bilişim Kurulu, 2.

Eskişehir Kent Bilişim Kurulu çalışmaları

11 Temmuz 2017 15:06

toplantısını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) yeni Teknopark binası toplantı salonunda yaptı.


Toplantının açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı M. Melih Savaş, Eskişehir Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, Savronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Işık, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı ve ETO Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç katıldı.


Toplantının açılışında Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu bugüne kadar yapılan çalışmaları ve gelinen durumu özetleyen bir sunum yaptı. Sunumun ardından kurul üyelerinin yönerge ve envanter çalışmalarına devam edildi. Toplantıda Eskişehir’de bilişim sektörüne yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindiği ve birlikte başarılabilecek çok sayıda projenin olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca Eskişehir’de Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu’nun içerisinde yeni bir yapılanma ile oluşturulan kurulun; özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve kamu ile önemli bir birliktelik oluşturması için çalışmalara devam edileceği bildirildi.




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