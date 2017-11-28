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28 Kasım 2017 10:57

Eskişehir Kimya Odası yapılacak termik santrale karşı

Kimya Mühendisleri Odası Eskişehir Bölge Temsilciliği Başkanı Kenan Çalışır, Eskişehir’de kurulması planlanan termik kömür santralinin yapılmasının kimyasal ve sağlıksal açıdan çok tehlikeli olduğunu söyleyerek, çeşitli uyarılarda bulundu.

Eskişehir Kimya Odası yapılacak termik santrale karşı

28 Kasım 2017 10:57


Kenan Çalışır, Alpu’da kurulması planlanan kömür yakıtlı termik santral projesini doğru bulmadıklarını belirtti. Santralde 6 milyon 316 bin 812 ton kömür yakılması planlandığını vurgulayan Çalışır, “Bu projeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü baca gazı emisyonları sebebiyle küresel ısınmaya neden olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazı karbondioksittir ve ülkemizde karbondioksit salınımı ile ilgili yasal limit bulunmamaktadır. Bu toz zerrecikleri içerisinde kurşun gibi, civa gibi ağır metaller bulunmaktadır. Ağır metaller bir metabolizmaya girdiğinde vücuttan atılamamakta ve zaman içerisinde birikmektedir. Bu birikimin kanser hastalığının en önemli nedenlerinden olduğu bilinmektedir. Bunun yerine teknoloji geliştikçe maliyeti düşen rüzgar ve güneş enerjisinden faydalanalım. Kaynaklarımızı zehirleyen kömür yerine yenilenebilir enerji yatırımlarına ayıralım. En önemli problemlerden biri de santralden yayılacak toz olarak karşımıza çıkmaktadır. Havadaki toz zerreciklerinin akciğer rahatsızlıklarına neden olduğu dünyanın kabul ettiği bir gerçektir. Özellikle PM2.5 olarak adlandırılan, 2,5 mikrondan daha küçük boyuttaki toz zerreciklerinin artık akciğerlerden geçip kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanserojen etkisi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından duyurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre PM2.5 limiti 20 ppb’dir ve Eskişehir’de yıllık ortalama PM2.5 değeri 19 ppb’dir. Yani Eskişehir zaten bu parametre açısından üst limittedir. WHO yaptığı açıklamada Türkiye’de her yıl 240 çocuğun PM2.5 sebebiyle öldüğünü duyurmuştur. Ayrıca baca gazı içerisinde bulunan azot ve kükürt bileşikleri asit yağmurlarına neden olmaktadır. Azot gazı atmosferde nitrik asite dönüşmektedir. Nitrik asit halk arasında kezzap ya da tuz ruhu olarak bilinen malzemedir. Kükürt bileşiği ise Sülfürik Asite dönüşüp asit yağmuru şeklinde çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu dönüşüme engel olacak bir teknoloji henüz bulunmamıştır” ifadelerini kullandı.




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