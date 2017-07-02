Eskişehir Kültür ve Dayanışma Derneğinden Başkan Kurt’a ziyaret

Kazım Kurt, İstanbul Kartal’da merkezi bulunan Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma derneği ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleştirilen ziyarete Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recayi Konakçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt’a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Konakçı, Odunpazarı Belediyesinin çalışmalarını yakın takip ettiklerini söyledi. Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Kurt’u tebrik eden Konakçı, Odunpazarı Belediyesinin Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden birisi olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehir Kültür ve Yardımlaşma derneği Başkanı Recayi Konakçı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Dernekleşmenin önemine değinen Başkan Kurt, Konakçı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.