Eskişehir lavanta kokacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, “Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Eskişehir'deki üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı.

Düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve şube müdürleri ile lavanta yetiştirecek çiftçiler katıldı. İl Müdürü Erkan Alkan lavanta fidesi dağıtımında yaptığı açıklamada, Eskişehir'de lavanta demonstrasyon çalışmalarının 2015 yılında başladığını belirterek, söz konusu proje kapsamında bugün dağıtılanlarla birlikte toplam 140 bin adet lavanta fidesi dikilmiş olacağını ifade etti. İl Müdürü Alkan açıklamasında, "Proje ile Eskişehir'e bağlı ilçe ve mahallelerde toplamda 140 dekarlık lavanta bahçesi tesis edildi. Frig Vadisi girişi kabul edilen Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı mahallesinde, İl Müdürlüğü tarafından 2016-2017 yıllarında 40 bin adet lavanta fidesi dağıtılarak modern lavanta bahçeleri kuruldu. Bu bahçelerden 2018 yılında ilk lavanta balı üretiminin gerçekleştirildi" dedi. Son olarak lavantanın dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden birisi olduğunu ve genel olarak kozmetik, ilaç sanayisi, sabun ve diğer endüstri kollarında kullanıldığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan; balı, yağı, suyu ve görsel güzelliğiyle Eskişehir'e katma değer sağlayan lavantanın ekiliş alanının artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.