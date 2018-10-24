İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir Narkotim ekiplerinden büyük uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 34 şahıstan 3’ü adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 34 şahıstan 3'ü adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan son bir haftalık operasyonlarda 34 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 17,82 gram esrar, 10 adet extacy hap, 8,65 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4,56 gram skunk, 3,65 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu içme düzeneği olarak kullanılan cam payp ele geçirildi.


Yakalanan 31 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan polis ekipleri tarafından yasal işlem yapıldı. Ayrıca 3 şahısa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.