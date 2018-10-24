Eskişehir Narkotim ekiplerinden büyük uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 34 şahıstan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahıslara yönelik yapılan son bir haftalık operasyonlarda 34 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada; 17,82 gram esrar, 10 adet extacy hap, 8,65 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 4,56 gram skunk, 3,65 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu içme düzeneği olarak kullanılan cam payp ele geçirildi.

Yakalanan 31 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan polis ekipleri tarafından yasal işlem yapıldı. Ayrıca 3 şahısa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.