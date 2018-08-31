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31 Ağustos 2018 11:44

Eskişehir Narkotim kente uyuşturucu sokmaya çalışan şahısları yakaladı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, il dışından kente çeşitli uyuşturucu maddeler sokmaya çalışan 5 şahıs yakalandı.

Eskişehir Narkotim kente uyuşturucu sokmaya çalışan şahısları yakaladı

31 Ağustos 2018 11:44

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şahıs adliyeye sevk edildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente satış için il dışından uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerilerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise 74 gram esrar, 20,80 gram metamfetamin, 4 adet extacy uyuşturucu hap, 5 adet boyları 15 ile 30 santimetre arasında kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yakalanan 5 şahıstan 3’ü hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’, 2 şüpheli şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan’ yasal işlem yapıldı.


Öte yandan, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 2 şahıstan 1’i emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.




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