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01 Haziran 2018 14:16

Eskişehir Narkotim sokak satıcılarının ele başını yakaladı

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2’si kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Narkotim sokak satıcılarının ele başını yakaladı

01 Haziran 2018 14:16


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Uyuşturucu Madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik planlı operasyonlar gerçekleştirildi. Önceki gün yönetici ve sokak satıcılarından oluşan 6 şüphelinin daha düzenlenen operasyonla yakalanması ile çalışma sonlandırıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nisan ayında başlayan planlı operasyon süresince son yakalamalar ile birlikte toplam 28 şüpheliden 7’sine Uyuşturucu Madde Ticareti, 21’ine ise Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Ayrıca operasyon süresinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda da 63,94 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,15 gram metamfetamin, 1,8 gram gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet dolu mermi ele geçirildi.


Öte yandan, Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan gözaltında bulunan 6 şüpheli de adliyeye sevk edildi.




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