Eskişehir Narkotim zehir tacirlerine geçit vermiyor

Yapılan ‘Narko Park, Narko Metruk ve Narko İlçe’ uygulamaları ile şüpheli şahıs ve araçlar üzrinde çalışmalar yapan polis ekipleri, neredeyse iğne deliğine kadar kontrol etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde uygulama başlatıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda çalışmalar gerçekleştirdi. Eskişehir’de yapılan uygulamalar sabah 08:00-12:00 arası Narko Park uygulaması ile başladı. Anıt, Satıroğlu, Işıklı, Muhtarlık, Esenli, 100. Yıl, Örme Köşe, Kuğulu, Değirmendere, Onurlu, Dedekorkut, Şehit Raif Öztürk, Şehit Uzman Kıdemli Çavuş Soner Dağ ve Cüneyt Arkın parklarında yapılan uygulamda, park içerisinde bulunan şahıslara üst araması yapıldı. Daha sonra şahısların kimlikleri alınarak Genel Bilgi Taraması (GBT) konrtolü yapıldı. Öğlen 13:30-18:30 saatleri arasında ise, Narko Metruk ve Narko İlçe uygulamaları yapıldı. Bu saatler arasında polis ekipleri metruk binalar içerisinde çalışmalarda bulundu. Burada bulunan şahıslar yine üst aramasından geçirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Aynı saatlerde, Narko İlçe uygulamasıyla da Eskişehir’in tüm ilçelerinde polis ekipleri, anayol ve sokaklarda kontroller gerçekleştirdi.

Lady araçları sıkı kontrolden geçirdi

Son olarak ekipler, akşam 20:00 ile 00:00 saatleri arasında kent merkezinde bulunan 10 uygulama bölgesinde 206 personelin katılımı ile il genelinde bulunan sokaklar üzerinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik madde arama köpekleri ile desteklenen uygulamalarda araçlar durdurularak sıkı kontrolden geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünün göz bebeklerinden biri olan uyuşturucu madde arama köpeği ‘Lady’ durdurulan araçları sıkı kontrolden geçirdi. Lady, keskin burnuyla durdurulan araçların; koltuk altları, torpido gözleri ve bagajları dahil olmak üzere tüm noktalarını taradı.

Öte yandan yapılan uygulamalara Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.