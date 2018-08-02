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02 Ağustos 2018 15:14

Eskişehir Narkotim’den uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi yakalandı.

Eskişehir Narkotim’den uyuşturucu operasyonu

02 Ağustos 2018 15:14

Şüphelilerle birlikte 2 bin 130 kullanımlık uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda; 6’sı uyuşturucu kullanan veya bulunduran 2’si ise uyuşturucu madde ticareti yapan toplam 8 şahıs yakalandı. Narkotik ekiplerinde şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, bin 35 adet ecstasy uyuşturucu hap, 545 Adet Sentetik Ecza (lyrıca ve tramadol uyuşturucu hap), 252,64 gram skunk maddesi, ele geçirildi.


Polis ekiplerinin ele geçirdiği uyuşturucu maddelerin piyasada satış değerinin toplamda 64 bin 844 Türk lirası olduğu belirlendi. Ayrıca yakalanan uyuşturucu maddeler, kullanım miktarına göre hesapladığında ise ekipler, toplam 2 bin 130 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirdi.


Öte yandan yakalanan 6 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Diğer 2 şüpheli şahsa ise Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlemlerinin tamamlanması sonrası Eskişehir Adliyesine sevk edileceği bildirildi.




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