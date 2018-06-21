Eskişehir okullarından büyük başarı

Toplantının açılışını gerçekleştiren eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Sarıkaya tarafından proje hakkında bilgi verildi. Sarıkaya; “eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele yönelik bir platform sunmaktadır” dedi.

"Büyük başarıya imza atılmıştır"

Okulların uluslararası başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, “Eskişehir ilinde kalite etiketi alan eTwinning projelerinin sayısı her yıl giderek artmaktadır. 2017-2018 yılında gönderilen kalite etiketi sayısı iller sıralamasında ilimizin üst sıralarda yer almasını sağlamıştır. Bu durum bir tesadüf değil başarı göstergesidir. Ayrıca yapılan bu kültürel ve sosyal projelerin akademik başarıya da katkısı büyüktür. 2015 yılında 1 okul 1 Ulusal Kalite etiketi, 2016 yılında 2 okul 3 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi, 2017 yılında 3 okul 7 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi, 2018 yılında ise 11 okul 30 Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi alarak, büyük başarıya imza atılmıştır” diye konuştu.

Belgeler takdim edildi

Konuşmaların ardından 2018 yılında Kalite Etiketi ödülünü kazanan Şehit Yunus Baykal Ortaokulu öğretmenleri Emel Yıldız ve Fatuma Sönmez, Ahmet Sezer Ortaokulu öğretmeni Mutlu Güleç, Murat Atılgan Ortaokulu öğretmeni Tahir Polat, Doktor Halil Akkurt Ortaokulu öğretmeni Asiye Polat, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmeni Fatma Öz, Toki Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi öğretmeni Görkem Sarıkaya, Porsuk İlkokulu öğretmeni Müyesser Çevik, Şehit Halil Durmaz Ortaokulu öğretmeni Özlem Kılıçarslan Coşkun, Eskişehir Anadolu Lisesi öğretmeni Asuman Baş, Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi öğretmeni Süheyla Evecen, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğretmeni Esen Acar, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Oğuz Nabi Üler ve bu okulların müdürlerine kalite belgeleri verildi.