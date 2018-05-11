Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 16:40

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde projeler yarıştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ETTOM) Eskişehir Sanayi Odası ile birlikte düzenlediği "ETTOM Fair Play 2018" proje fuarı yoğun katılımla gerçekleşti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde projeler yarıştı

11 Mayıs 2018 16:40

ESOGÜ tarafından 2014 yılından bu yana aralıksız olarak yapılan ve bu yıl beşincisi düzenlenen proje fuarında 11 farklı dalda 93 proje yarıştı.


TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması Programı ile desteklenen ETTOM Girişimci Geliştirme Ağı’nın proje yürütücüsü ve ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan Sağır, proje fuarının açılışında yaptığı konuşmada fuarda sergilenen projelerden bahsetti. Üniversitelerde Girişimcilik Ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Müjgan Sağır, innovasyon, girişimcilik, fikirleri teknolojiye dönüştürebilme ve gençlere doğru yatırımlar yapabilmenin bu proje fuarının temel amacı olduğunu kaydetti.


Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuşmasında Eskişehir sanayisinin geleceği parlak gençlere ihtiyacı olduğunu belirtirken, Eskişehir Sanayi Odası’nın kentteki üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmeye önem verdiğini söyledi. "Üretmek çok kutsal bir davranıştır" diyen Kesikbaş, fuara katılan gençleri ileride birer müteşebbis olarak görmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ETTOM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise yaptığı açılış konuşmasında, ESOGÜ olarak çeşitli projelerle üniversitede üretilen bilginin önce teknolojiye, sonra da ürüne dönüşmesini sağlama gayretinde olduklarını kaydederek, artık raflarda kalan çalışmalardan kurtulmanın zamanının geldiğini söyledi. Gelinen noktada gerek üniversitelerin gerekse sanayi kuruluşlarının bugün yaşanan sorunların üstesinden gelebilecek alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, sanayinin 10 yıl sonra neler üzerine çalışacağının şimdiden üniversitelerde tartışılması, teknolojiye yön verecek çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Proje fuarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin sanayicilere ve öğretim üyelerine sunduğu projelerin her birinin kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çabuk, ESOGÜ öğrencilerinin mezun olduklarında sanayiciler tarafından "aranan mühendisler, aranan temel bilimciler, aranan uzmanlar" olacağını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, bu fuarın gençlerle sanayicileri buluşturan önemli bir mecra olduğunu vurguladı.


Yapılan konuşmalar sonrasında proje fuar alanı gezildi ve öğrenciler sanayicilere ve öğretim üyelerine projelerini sundu. Jüri üyeleri tarafından puanlanan projeler içinden 11 ayrı dalda birinciliği hak eden projelerin sahibi öğrencilere ödülleri verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç