Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde projeler yarıştı

ESOGÜ tarafından 2014 yılından bu yana aralıksız olarak yapılan ve bu yıl beşincisi düzenlenen proje fuarında 11 farklı dalda 93 proje yarıştı.

TÜBİTAK 1601 Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması Programı ile desteklenen ETTOM Girişimci Geliştirme Ağı’nın proje yürütücüsü ve ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan Sağır, proje fuarının açılışında yaptığı konuşmada fuarda sergilenen projelerden bahsetti. Üniversitelerde Girişimcilik Ekosistemi oluşturmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Müjgan Sağır, innovasyon, girişimcilik, fikirleri teknolojiye dönüştürebilme ve gençlere doğru yatırımlar yapabilmenin bu proje fuarının temel amacı olduğunu kaydetti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuşmasında Eskişehir sanayisinin geleceği parlak gençlere ihtiyacı olduğunu belirtirken, Eskişehir Sanayi Odası’nın kentteki üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmeye önem verdiğini söyledi. "Üretmek çok kutsal bir davranıştır" diyen Kesikbaş, fuara katılan gençleri ileride birer müteşebbis olarak görmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve ETTOM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çabuk ise yaptığı açılış konuşmasında, ESOGÜ olarak çeşitli projelerle üniversitede üretilen bilginin önce teknolojiye, sonra da ürüne dönüşmesini sağlama gayretinde olduklarını kaydederek, artık raflarda kalan çalışmalardan kurtulmanın zamanının geldiğini söyledi. Gelinen noktada gerek üniversitelerin gerekse sanayi kuruluşlarının bugün yaşanan sorunların üstesinden gelebilecek alt yapıya sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, sanayinin 10 yıl sonra neler üzerine çalışacağının şimdiden üniversitelerde tartışılması, teknolojiye yön verecek çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti. Proje fuarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin sanayicilere ve öğretim üyelerine sunduğu projelerin her birinin kıymetli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çabuk, ESOGÜ öğrencilerinin mezun olduklarında sanayiciler tarafından "aranan mühendisler, aranan temel bilimciler, aranan uzmanlar" olacağını belirtti. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, bu fuarın gençlerle sanayicileri buluşturan önemli bir mecra olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmalar sonrasında proje fuar alanı gezildi ve öğrenciler sanayicilere ve öğretim üyelerine projelerini sundu. Jüri üyeleri tarafından puanlanan projeler içinden 11 ayrı dalda birinciliği hak eden projelerin sahibi öğrencilere ödülleri verildi.