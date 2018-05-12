Eskişehir Romanya arasında vize kolaylığı

Kesikbaş, özellikle ihracat için önemli adımlardan biri olan vize alanında Romanya’nın kolaylık sağlayabileceğini ifade etti.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ve beraberindeki heyetin Eskişehir Sanayi Odası’na yaptığı ziyarette konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir’deki firmalarımızın uluslararası pazarlara ve kalifiyeli insan kaynağına erişimlerini önemsiyoruz ve bu alanlarda yeni projeler üzerine çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Sayın Büyükelçi özellikle vize alanında kolaylık sağlanabileceğini ifade etti" dedi.

"Yeni yatırımlar konusunda önemli adımlar atabiliriz"

Türkiye ile Romanya arasında kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar bulunduğunu dile getiren Kesikbaş, vize kolaylığının hayata geçmesiyle bu ilişkilerin daha da güçlenebileceğine vurgu yaptı. Romanya’daki Türk yatırımlarının son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini ifade eden Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren ve Romanya’da yatırımları olan Eti, Arçelik, Paşabahçe ve Sütaş gibi firmaların bulunduğunu açıkladı. Elde edilen tüm kazanımlara rağmen iki ülke arasında hala ciddi işbirliği imkanları bulunduğuna vurgu yapan Kesikbaş, imalat sanayi ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda potansiyel fırsatlar bulunduğunu dile getirdi. Kesikbaş,"Biz Oda olarak sizlerle olan ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi adına her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Buna karşılıklı iş heyetleriyle başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Firmalarımızı bir araya getirerek hem ticaret hem de yeni yatırımlar konusunda önemli adımlar atabiliriz" diye konuştu.

Yatırım için davet etti

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda ise vize kolaylığı için çalışmalar gerçekleştirileceğini vurguladı. Romanya’nın son dönemde sanayi alanında ciddi gelişmeler kaydettiğini ifade eden Şopanda, Eskişehirli yatırımcıları ülkesine davet ederek, "Sanayi ve ekonomik alanda ülkemizde bir potansiyel mevcut. Avrupa Birliği üyesi olan Romanya 22 milyona yaklaşan nüfusu ile yatırımcılara destek vermeye hazır. Bu nokta da Eskişehirli sanayicileri davet ediyoruz" şeklinde konuştu.