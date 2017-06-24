Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) Hibe Projesi kapsamında sanayi kuruluşları ile işbirliğini geliştiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti tarafından finanse edilen ‘Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı’ kapsamında, Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen ‘Türk Havacılık Sektörüne Üst Düzey Nitelikli Teknik Eleman Yetiştirilmesi’ projesinin uygulanması sürecinde okul-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri ortaya konuluyor. Eskişehir Sanayi Odası Restaurant’ında yapılan okul-sanayi işbirliği toplantısına Eskişehir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri, sanayici ve iş adamları, işletme ve okul yöneticileri katıldı.

Toplantıda Türk Havacılık Sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda CNC, kalite kontrol ve 3 boyutlu ölçme, tahribatsız muayene ve uçak bakım alanlarında 99 kursiyerin yaklaşık bin saatlik eğitimle havacılık sektörünün istediği seviyede üst düzey nitelikli eleman olarak yetiştirildiğini, bu kursiyerlerin şu anda 93’ünün istihdam edildiğini, kursiyerlerin eğitimine, stajına ve istihdamına destek sağlayan, 11 işletmenin yetkililerine minnettar olduklarını belirten Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, proje sonrasında işbirliklerinin devamı ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için 12 işletme ile işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade etti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülkerim Çömçe, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başarıyla yürüttüğü projeye destek veren işletmelere teşekkür etti. Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, okulun yaptığı projeye katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür ederek, bu işbirliğinin gelecekte de devam etmesi dileğinde bulundu. Sanayiciler adına konuşan ALFATEC Genel Müdürü Arda Sürmeli ise, sanayiciler olarak eğitim için yapılan her çabanın Türkiye’nin geleceğine yapıldığını belirterek, mesleki eğitim için her türlü çalışmanın destekçisi ve yardımcısı olacaklarını söyledi ve üst düzey nitelikli elemanların havacılık sektörüne kazandırılmasına sağladıkları katkılardan dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.

Öte yandan hibe programı kapsamındaki en yüksek istihdam oranına sahip olan projenin kapanış töreni, 6 Temmuz günü yapılacak. Kapanış törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan üst düzey yöneticilerin katılımı bekleniyor.